台股震盪收跌8.96點 傳產金融弱勢台積電撐盤

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（中央社記者張建中台北16日電）台股今天開高震盪走低，指數終場小跌8.96點，14600點關卡得而復失，力守14500點關卡。傳統產業股及金融股表現疲弱，台積電上揚7元，為撐盤主力。

台股加權指數收在14537.35點，小跌8.96點，跌幅約0.06%，成交值新台幣2826.21億元。

台積電美國存託憑證（ADR）勁揚逾10%，激勵台積電今天股價跳空開高，盤中一度達494元，上漲14元，尾盤收在487元，上漲7元，貢獻大盤指數約58點。整體電子類股指數上揚0.71%，為盤面焦點。

傳產股普遍下挫，隨著台泥及統一等產業龍頭股紛紛走跌，水泥、食品、塑膠、紡織、機電、電纜、玻璃、鋼鐵、橡膠等類股指數同步下挫逾1%。金融股指數也下跌逾1%，同樣表現疲弱，影響台股漲勢趨緩。

分析師王兆立表示，台指期今天結算，外資仍維持淨多單，力撐台股維持高檔，不過，台股自波段低點12629.48點已大幅彈升超過2000點，投資人宜留意俄烏戰事等變數。（編輯：張均懋）1111116