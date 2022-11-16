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台股小跌8.96點 法人：關注地緣政治與美貨幣政策

2022/11/16 19:46
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（中央社記者張建中台北16日電）台股今天上下震盪176.6點，終場小跌8.96點，收在14537.35點，成交值新台幣2826.21億元。法人表示，地緣政治情勢發展與美國貨幣政策動向仍是市場關注焦點。

分析師王兆立說，台指期今天結算，在外資仍維持淨多單的情況下，對盤勢具有一定支撐力道，不過，隨著指數進入14560點半年線附近的壓力區，大盤動能趨緩。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股近期強勁反彈，主要是因為投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能放緩升息腳步，以及中國大陸的清零政策可能調整所激勵。

黃國偉指出，台股自18000點下跌以來，僅8月有數個交易日站上季線，其餘時間指數皆在季線之下，這次台股反彈，不只站上季線，更強勢挑戰半年線，隨著慣性改變，是否代表自18000點起跌的下跌趨勢告一段落值得留意。

他說，台股在短線強彈超過2000點後，今天震盪小跌，顯示部分投資人開始調節持股，指數是否進入整理有待觀察。

黃國偉表示，聯準會貨幣政策將持續牽動國際股市及台股，仍是未來市場關注重點。王兆立說，俄烏戰爭持續延燒，後續發展也備受關注。（編輯：楊蘭軒）1111116

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