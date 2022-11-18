智崴推體感設備新品 搶攻疫後樂園商機

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體感設備廠智崴資訊18日在美國奧蘭多舉辦的國際主題公園暨遊樂設備展（IAAPA Expo），推出雙人座的F-18戰鬥機飛行模擬座艙，獲得博物館和大型娛樂購物商場的洽詢。（智崴提供）中央社記者吳家豪傳真 111年11月18日

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（中央社記者吳家豪台北18日電）體感設備廠智崴資訊今天在美國奧蘭多舉辦的國際主題公園暨遊樂設備展（IAAPA Expo），發表最新飛行劇院產品及新開發的4K LED沉浸式體感模擬座艙，搶攻疫情後蓬勃發展的主題樂園及觀光旅遊市場。

智崴發布新聞稿說，此次於11月15日至18日的4天IAAPA展期間，吸引百餘家國際指標企業及超過千人進行體驗，促成國際商業合作洽談對象包含美國、德國、日本、阿拉伯等地的樂園營運商，預計後續商業合作產值可望超過新台幣20億元。

在主力高階產品飛行劇院系列中，智崴推出新型態o-Ride飛行劇院，具備快速搭建和可移動特性，能符合業主彈性營運需求，有助於智崴開拓新客群，提升市場滲透率。

此外，今年會展中首次亮相的F1賽車模擬座艙，結合智崴6軸體感模擬平台，搭配4K LED沉浸式球型螢幕，發表後已獲德國知名賽道霍肯海姆賽道（Hockenheimring）指名採用，將於明年第2季進駐新開幕的接待中心。

智崴也首次在IAAPA會展中推出雙人座的F-18戰鬥機飛行模擬座艙，讓2名玩家可以一同乘坐體驗，獲得博物館和大型娛樂購物商場的洽詢。（編輯：趙蔚蘭）1111118