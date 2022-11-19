沈榮津：重電業一片榮景 國家隊進一步可走向國際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）行政院副院長沈榮津表示，台灣重電機業近來未受國際影氣下滑的影響，業務量逆勢大幅成長，呈現一片榮景，未來更可以走向國際。他說，如果重電業也組織國家隊，「這就是重電機國家隊的意義」。

沈榮津昨天下午前往訪問中興電工後，晚間應邀與多家台灣重電機產業及綠電企業負責人餐敘並交換意見。沈榮津指出，國內重電機業者受惠於政府的能源轉型計畫，有國內市場支撐，未受國際市場當前景氣的影響，接下來還有強化電網韌性計畫，業者可以期待未來3至5年甚至長達10年的榮景。

他並說，在強化電網韌性方面，台灣可說是超前部署，業者在國內練兵之後，可前進東南亞，因為東南亞國家也需要推動能源轉型與強化電網韌性的工作。

台電在9月公布強化電網韌性建設10年計畫，將投入新台幣5645億元，以力求分散、持續強固、加強防衛為3大主軸，內容包括從5大電廠直供7大科學工業園區等10個面向，全面提升全國電網因應突發事故的能力，並避免出現發生大範圍停電的情況。

中興電工董事長江義福說，在政府國產化政策支持下，龐大商機留在台灣，重電業一片榮景。以中興電工為例，今年工廠稼動率達到130%以上，預估明年更將上升到150%，因此他說，「感謝」2字都不足以表達業者的由衷謝意。

他並預估，即使在未來10年以後，重電業都會是一片榮景。稼動率是一台機器或一個廠房實際生產量與可能產量的比值，如果稼動率遠低於100%，代表產能未充分發揮，反映的是景氣不佳，如果遠超過100%，則可能代表景氣旺盛，業者需要加班趕工。

但江義福也說，國產化過程其實很辛苦，業者面臨前期投資、競爭力與成本等挑戰，尤其是太陽能發電與離岸風電。在昨晚意見交流時，太陽光電發電系統同業公會輔導理事長蔡宗融與寶晶能源董事長蔡佳晉等人代表綠電業者，反映了若干電網建設重複施工等問題，並建議政府修訂電業法部分條文，以便於新興綠電產業的發展。

參與座談的電電公會重電機組主任委員、士林電機總經理謝漢章表示，配合全球淨零碳排的趨勢，政府的能源轉型以及強化電網韌性計畫帶來的龐大商機，重電業者應把握這絕佳的機會，提升研發與產製能力，才能累積進軍國際化的條件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了中興與士電，昨晚的交流還有東元、華城、亞力、宏泰電工與聯合再生能源等企業的主管參加，台電代表為專業總管理師吳進忠。與會人士肯定政府與業者保持密切溝通及相互配合的工作模式，沈榮津樂於幫業者解決問題，而在政府有需要時，沈榮津向業者開口要求，重電業者也全力配合。

沈榮津從台南高工畢業後，曾擔任基層電工，後來考取台北工專（現為台北科技大學），在校半工半讀，之後進入經濟部從基層做起，在工業局擔任電機科科長時，便主張台電在國產重電機產品品質、價格、交貨期都能符合需求時，原則上應優先採用國產品，此建議獲得時任部長趙耀東的採納，被視為重電業國產化政策的開端。（編輯：郭無患）1111119