英特爾事業群總裁離職 專家：晶圓代工業務恐有挑戰

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（中央社記者張建中新竹22日電）英特爾（Intel）晶圓代工服務事業群總裁泰克（Randhir Thakur）無預警離職，震撼業界。產業專家表示，英特爾晶圓代工業務發展恐面臨挑戰。

英特爾晶圓代工事業群（IFS）經營團隊出現異動，總裁泰克決定尋求其他機會。英特爾證實這項消息，表示泰克會帶領IFS直到2023年第1季，並且協助確保英特爾在預期完成高塔半導體（Tower Semiconductor）收購的時期，順利交接給新的英特爾IFS領導者。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，英特爾IFS成立於2021年，是英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）上任以來力推IDM2.0計畫的重要支柱，主要協助滿足全球對先進半導體製造產能與日俱增的需求。

楊瑞臨說，IFS在泰克的帶領下積極建構生態系，並與IC設計大廠聯發科建立策略合作夥伴關係，聯發科將使用英特爾晶圓代工服務，為一系列智慧終端產品製造新晶片。

楊瑞臨表示，美國已通過晶片法案，英特爾計劃在俄亥俄州興建新晶圓廠，未來計劃在歐洲建新晶圓廠。泰克日前也許下宏願，希望IFS能在2030年底前超越三星（Samsung）的晶圓代工事業。正當各界關注泰克如何帶領IFS大顯身手之際，他卻離職，舉動令人費解。

楊瑞臨研判，泰克可能在執行IFS業務，以及對IFS的未來發展及定位與季辛格產生歧見，英特爾日前傳出計劃將代工與設計業務分拆可能是促使泰克離職的原因之一。

隨著泰克離職，楊瑞臨表示，當前產業景氣處於下行，各家晶圓代工廠產能利用率出現鬆動，IFS拓展業務恐面臨更大挑戰，英特爾IDM2.0計畫未來發展備受關注。（編輯：林淑媛）1111122