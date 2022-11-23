長榮航春節訂票率提升 孫嘉明估明年貨運運能持平

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（中央社記者賴言曦台北23日電）長榮航空總經理孫嘉明今天表示，米蘭、慕尼黑新航點開航後，訂位率優於預期；短程航線部分，春節訂票率顯著增加，並看好明年3月日本線訂位狀況。貨運運能方面，預估明年運能跟今年差不多。

長榮航空今天召開法人說明會，孫嘉明會前接受媒體聯訪時表示，規劃明年全年航班恢復至疫情前約83%；目前看來，歐洲線11月運能已回至疫情前水準，美洲、東南亞線接下來也會逐漸恢復。

隨著農曆年將至，孫嘉明指出，春節訂票率短線顯著增加，當中又以日本、東南亞線表現為佳；明年預估2月訂票率會因長假結束、工作天數少轉淡，3月逐步往上，其中日本線因為有賞櫻等觀光題材，訂位狀況看好。

孫嘉明也提到，米蘭、慕尼黑開航後，實際訂位率比原先規劃的「還要更好」，目前從歐洲赴亞洲的訂位率已達9成，亞洲往歐洲的訂位率也有8成，整體長線航班從7月到今年底都很熱。

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貨運方面，孫嘉明表示，2021年有3架貨機加入；另外，先前拆除座椅用以載運貨物的客機，也將因應客運需求回溫，裝回座椅供應客運需求；且隨著客運增班，帶動機腹載貨運能，預估明年貨運運能跟今年差不多。

另外，台灣證券交易所22日通過長榮航太科技公司初次申請股票上市案，長榮航於今年初處分約1萬張長榮航太股票，以因應上市規劃，對於後續是否會持續處分長榮航太持股，孫嘉明回應，明年沒有新的處分計畫。（編輯：楊蘭軒）1111123