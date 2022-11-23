長榮航：成本推高票價 明年燃油估維持120美元區間

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（中央社記者賴言曦台北23日電）長榮航空今天召開法人說明會，經營團隊表示，高通膨帶動成本上漲，後續機票價格仍須看市場供需決定；另航空燃油部分，保守估計明年仍會落在每桶120美元區間。

針對票價走向，長榮航空總經理孫嘉明表示，高通膨帶動薪資、機場相關費用成長，雖然航空公司有收燃油附加費，但僅少部分能反應在票價上，大部分還是要自行吸收，因此在成本增加下，勢必要調高票價，後續票價走向則還是要看市場供需。

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航空燃油方面，長榮航空財務副總經理蔡大煒指出，地緣政治、景氣等變數仍大，今年航空燃油每桶價格高檔在164.69美元，但除非後續有大型地緣政治影響，否則保守來看，明年航空燃油每桶預估落在120美元區間。

貨運方面，長榮航空企劃室副總經理廖至維指出，先前為因應貨運需求、將座位拆除改成貨機的13架客機已陸續改回客機，目前還有7架還沒有改回來，預計明年4月底前全數改回客機，加入營運；另在明年交付廣體機及增加長程航班挹注下，明年運能有望比2019年小幅成長2至3%。（編輯：楊凱翔）1111123