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亞股多收漲 投資人盼美升息放緩又憂中國疫情封控

2022/11/23 18:10
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（中央社香港23日綜合外電報導）亞洲股市今天多收漲，投資人心情來回擺盪，一會兒期盼美國大幅升息步伐放緩，一會兒憂心中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化將導致北京祭出更嚴厲的封控措施。

近幾週來，一連串經濟數據顯示美國聯邦準備理事會（Fed）連續貨幣緊縮政策開始發揮作用，部分經濟開始放緩，投資人受到鼓舞，認為聯準會官員強硬升息立場有軟化的空間。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）指出：「投資人將焦點放在聯準會訊息強調可能必須減緩升息步伐，同時優於預期的企業財報也對（投資人）心理帶來提振。」

聯準會本月決策會議紀要今天將公布，投資人將從中一窺官員對利率的看法。

儘管如此，市場樂觀心理依然受到中國疫情惡化影響。中國確診人數攀抵今年稍早創下的高點，當時上海實施嚴格封控措施，對中國這個全球第二大經濟體造成重創，連帶對全球經濟帶來衝擊。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「以廣泛樂觀的角度來解讀，中國已達清零的極限，當局將持續鬆綁防疫封控措施。」

亞股今天盤初隨著昨天的美股漲勢走高，香港股市今天反彈收高，結束連續5天的跌勢。

港股恆生指數收漲0.6%，來到17523.81點。上海綜合股價指數收揚0.3%，來到3096.91點。日本股市今天適逢假日休市。

至於其他亞股，雪梨、首爾、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市都收漲；新加坡和威靈頓股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111123

#聯準會
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#卡崔爾
卡崔爾
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