中磊訂單看到明年 菲律賓廠產能將與中國廠相當

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電信寬頻設備廠中磊董事長王煒（左）24日指出，菲律賓廠明年產出規模可望與中國廠相當，分別各占整體產出規模的4成；右為中磊總經理林斌。中央社記者潘智義攝 111年11月24日

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（中央社記者潘智義台北24日電）電信寬頻設備廠中磊董事長王煒今天指出，菲律賓廠明年產出規模可望與中國廠相當，分別各占整體產出規模的4成，印度廠、台灣廠各約占1成，印度廠未來有很大擴充空間。

王煒在媒體交流會信信滿滿的表示，訂單能見度已到明年，營運可望穩定成長；不過，歐洲受俄烏戰事拖累，出現能源危機。通膨壓力下，消費力下降，一定會有些產品需求衰退，但也有產品需求正旺。

中磊總經理林斌看好「5、6、7、10、V」5樣產品，他解釋，5G市場正在成長期，Wi-Fi 6明年出貨占比可望達90%以上，接下來將投入Wi-Fi 7市場開發。

10則是指網路換代，從2.5G提升到10G，尤其北美、中南美洲市場需求最大，日本、中國市場也不容忽視。至於V則是影音串流（Video Stream），許多電信運營商提供消費者免費節目觀賞，賺取廣告收入，將帶動市場快速成長。

王煒直言，就像台灣有多家筆電製造廠市占率在全球領先一樣，台灣的家用網路終端設備（CPE）廠，至少也可有2家市占率擠進全球前3名。

他說，為避免地緣政治風險，台廠分散布局多選擇越南，但中磊卻選擇菲律賓，目前菲律賓廠家用終端網路設備月產量約100萬套，明年產出量將可擴充至200萬套，看好菲律賓內需市場的「人口紅利」，而印度廠也有分散分險的作用，也看好當地內需市場，所以會持續擴充。

王煒認為，從公開數據來看，台灣、越南人口趨於穩定，不易再成長，應該不像菲律賓、印度市場的成長空間。

他透露，中磊兩次轉型都遇上國際環境大變動，包括從軟體為主跨入製造後，在2010年自動化前遇上了金融海嘯；2018年轉型直攻電信運營商，遭遇美中貿易戰，隨後遇到疫情，地緣政治風險，但都順利轉型。（編輯：楊蘭軒）1111124