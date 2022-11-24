逾7成上班族青睞彈性工作時間 人力銀行調查揭6原因

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（中央社記者鄭鴻達台北24日電）現代生活、工作型態多元，員工也偏好能彈性上下班的工作。據人力銀行調查顯示，有72%上班族傾向可自行設定上班時間，主要考量避開尖峰時段、減少遲到或缺勤、突發狀況、個人私務、配合小孩上下學、照顧家人或長輩等6大原因。

1111人力銀行發布新聞稿指出，日前有網友在網路論壇PTT發文，請益網友是否喜歡待在彈性上下班時間的公司，並獲得不小迴響，顯示彈性上下班已成為多數上班族心中優質福利條件。

人力銀行調查指出，有高達72%的上班族，傾向能自己設定上班時間，複選的原因，包括要避開尖峰通勤時段88%、減少遲到或缺勤問題81%、擔心突發狀況77%、方便處理個人私務68%、配合小孩上下學時間43%、照護家人或長輩28%。

人力銀行進一步分析，在受調查上班族中，有68%不滿意現在的工作時段彈性，更有38%受訪者認為會為此原因考慮轉職，意圖尋找可提供更有彈性時間、地點的企業任職。

1111人力銀行總經理張篆楷分析，企業提供彈性上班時間有其正面效益，包括第一，增強員工工作自主性，強化其對企業歸屬感，進而促進企業整體生產力。

第二，員工、雇主互相信任，企業管理愈人性化，員工企業忠誠度愈高，可提高員工久任意願；第三，有助雇主提升品牌形象，提供優質福利，可強化幸福企業形象，有利招募人才。

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張篆楷表示，據1111資料庫顯示，今年10月有高達65萬個工作機會，比3年前疫情前的54萬個成長達20%，顯示疫後人才需求回溫。他提醒在整體大缺工環境下，雇主若提供良好且符合員工需求的福利，更能吸引人才駐足。

1111人力銀行也列舉其「2022幸福企業金獎」企業中提供彈性工時的案例，包括ASML提供彈性工時及每週1天居家上班等措施；美光科技提供每週2天彈性工作時間，且可自由選擇上班時間、地點；中華電信提供員工可選擇於每天上午8至9時之間上班，也可視員工需求彈性調整，提早或延後工作時間。（編輯：潘羿菁）1111124