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IDC：11月筆電顯示器面板需求不振 但價格跌勢將收斂

2022/11/24 19:28
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（中央社記者潘智義台北24日電）國際數據資訊（IDC）發布最新全球大尺寸液晶顯示面板價格研究報告顯示，11月筆電、液晶顯示器面板仍受需求不振影響，價格持續走跌，不過因面板廠減產見成效，價格跌幅可望持續收斂。

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IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究分析師陳建助指出，目前尚未看到面板廠增加投片生產筆電、液晶顯示器面板，將有助於11月、12月生產筆記型電腦、液晶顯示器面板跌價幅度趨緩，甚至有機會帶動2023年第1季面板價格趨勢往微跌方向邁進。

根據IDC調查，11.6吋高清廣視角筆電面板產出大幅減少，但需求尚未回溫，11月每片均價跌0.1美元；至於14吋、15.6吋高清廣視角面板，雖然面板廠減產讓庫存逐漸減少，不過也因為低價競爭讓11月下跌0.1美元；14吋全高清高階廣視角面板在各大面板廠庫存仍處於高水位，第4季持續衰退。（編輯：潘羿菁）1111124

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#面板價格
陳建助
IDC：產能降 10月筆電與顯示器面板價格跌勢收斂 電視面板報價現止跌訊號 IT面板明年中有機會落底
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