歐洲商會公布建議書 國發會：與施政目標不謀而合

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歐洲商會發表2023年建議書，呼籲台灣應加速台灣能源轉型、吸引並留住人才，並強化發展創新科技的環境。國發會副主委高仙桂（中）代表接受並表示，建議書與當前施政目標不謀而合。中央社記者曾智怡攝 111年11月25日

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（中央社記者曾智怡台北25日電）歐洲商會今天發表2023年建議書，呼籲在地緣政治風險升高之際，台灣應加速能源轉型、強化發展創新科技的環境，確保領先地位。國發會副主委高仙桂代表接受並表示，建議書與當前施政目標不謀而合，雙方將攜手打造韌性供應鏈。

歐洲商會今天公布2023年建議書，以「台灣致勝之道—動盪世局中掌握契機」為主題，由歐洲商會理事長張瀚書向台灣政府代表高仙桂遞交建議書。張瀚書演說特別感謝台灣政府的努力，使今年的經濟成長較去年增加不少。

但他也提醒，全球經濟秩序正在歷經劇烈變化，地緣政治問題在其中扮演日益重要的作用，商業決策不再僅基於其經濟價值。由於預期關鍵出口市場放緩甚至衰退，加上地緣政治緊張關係，台灣政府須採取行動加速台灣能源轉型，吸引並留住人才，並強化發展創新科技的環境。

能源轉型部分，建議書指出，第一，再生能源國產化的硬性規定，以及未能改善再生能源的許可和其他行政流程的繁文縟節，在在阻礙再生能源發展，呼籲政府放寬相關流程；第二，提升對電動汽車支持，包括修改獎勵方案和稅務政策，以刺激電動車銷售和建設充電樁基礎設施，允許未用農地和城市得以建設充電站。

第三，除現有風電、光電科技之外，應考慮地熱、氫能等其他再生能源可能性，上述皆有極大發展潛力，須政府支持才能起步。

人才教育部分，根據建議書內容，台灣勞動法需切合實務需求，並訂定兒童照護友善工作場所政策、放寬對外國人才的獎勵、確保合法外國居民受平等對待、改善英語環境等。建議書也呼籲台灣科技和未來產業持續進行數位化，並改善偏離國際規範實例，以朝更加國際化方向推展。

高仙桂致詞表示，今年在地緣政治風險升高之際，歐洲議會與議員多次表達對台支持，歐盟高階官員相繼訪台，是給台灣很大的鼓勵，政府也提出高達12億美元的中東歐投資、融資基金，並已落實一案，顯示台歐關係邁入新里程碑。

她指出，建議書主題從能源轉型、外籍人才延攬、產業科技等面向，給予台灣未來發展提供很好建議。總統今年雙十節演說提到，面對疫後世界新局，現在最重要的是將台灣打造成更強韌國家，首要工作是建立韌性產業經濟，目前政府全力推動淨零、數位雙轉型，並與歐盟等友好國家，打造韌性的全球供應鏈。

高仙桂強調，建議書提及的建議，與當前施政目標不謀而合。

建議書由25個歐洲商會委員會提出，合計161個議題，其中108個議題是以往所提，另外53項則為新議題。（編輯：翟思嘉）1111125