歐洲商會關切離岸風電程序 國發會：單一窗口協助

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歐洲商會發表2023年建議書，呼籲台灣應加速台灣能源轉型。針對離岸風電碰到的技術面或不確定課題，國發會副主委高仙桂（中）表示，經濟部都有單一窗口。中央社記者曾智怡攝 111年11月25日

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（中央社記者曾智怡台北25日電）歐洲商會2023年建議書呼籲政府取消離岸風電拍賣價格上限、放寬國產化規定，並簡化離岸風電船舶來台相關程序等。國發會表示，綠能建設對台灣非常重要，若碰到任何困難，經濟部設有單一窗口協助，「可以相信政府」，強調再生能源目標務必會達成。

歐洲商會今天發表2023年建議書，呼籲在地緣政治風險升高之際，台灣應加速能源轉型、吸引並留住人才，並強化發展創新科技的環境，以確保領先地位，由歐洲商會理事長向台灣政府代表國發會副主委高仙桂遞交建議書。

能源轉型部分，建議書指出，再生能源國產化的硬性規定，以及未能改善再生能源的許可和其他行政流程的繁文縟節，在在阻礙再生能源發展，呼籲政府應盡可能發展各種類型和形式的再生能源，取消離岸風電拍賣價格上限，從逐項國產化轉移到以市場為導向的資本投資百分比的做法，並簡化風能項目的許可流程。

高仙桂表示，政府推動淨化轉型「一定是能源轉型優先」，現在碳排有一半來自化石燃料，自3月提出2050淨零路徑圖，政府年底將公布12項關鍵策略，歐洲商會關切的風電、光電、氫能等新興能源，以及攸關能源安全的儲能、電網、運具電動化等，都有具體執行計畫，以及跨會協調幾制，政府有決心達成目標。

她指出，明年政府總預算編列，當中淨零相關經費達新台幣682億，另已啟動5645億強化電網韌性計畫。

現場與會人員提問，淨零碳排當中，再生能源是重要基礎，但離岸風電船舶來台工作須遵循相關許可程序，面臨很多挑戰，為風場建造帶來不確定因素，盼政府簡化相關流程，並針對本國船舶量能與船期提供更透明公開平台。

高仙桂回應，綠能建設對台非常重要，感謝歐商付出，讓台灣離岸風電領先亞洲國家，截至2025年離岸風電5.6GW建置目標不會改變，到2050再生能源甚至會達60GW、70GW。

針對船舶問題，現在已有相關制度，有關離岸風電碰到的技術層面或者不確定課題，經濟部都有單一窗口，若涉及跨部會，則由國發會主委 龔明鑫 督導的行政院能源及減碳辦公室能減辦處理。

高仙桂強調，政府衝刺離岸風電、光電的目標務必達成，因台灣在全球大廠中是被要求一定要有綠能，碰到任何問題或困難，經濟部單一窗口都有非常大的誠意願意解決，可以相信政府，若需國發會協調也可以。（編輯：蘇志宗）1111125