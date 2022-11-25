集盛赴美拓商機 助攻Soufflex紗線第4季訂單成長

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（中央社記者賴言曦台北25日電）加工絲廠集盛實業10月間赴美參展，旗下獨家研發的機械彈環保Soufflex舒芙蕾紗線獲好評。集盛經理侯盛元表示，Soufflex聚酯版紗線今年第4季訂單預計可較去年同期成長4倍。

美國波特蘭功能性紡織品專業展 （Functional Fabric Fair） 於今年10月26、27日開幕。集盛今天透過新聞稿說明，該展覽為美國唯一的專業機能性紡織品展，由於不少戶外運動功能性領先品牌將總部設在波特蘭，或在當地有研發團隊，因此參與此次展覽，對集盛有顯著加分作用。

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侯盛元表示，疫情之後，參展客戶對於尋找新產品和新材料更為迫切，集盛2021年推出的Soufflex紗線，除了原有的聚酯版本材質外，今年又推出尼龍6和尼龍66產品，手感更令品牌客戶驚艷，預計未來的應用可期。

集盛總經理蘇百煌說，Soufflex舒芙蕾環保紗線採用機械彈工法，能在製程中創造富有柔韌的紗性和優異的彈性，尤其Soufflex 尼龍66版本不僅手感密實，更具優異耐磨性，經國際標準ASTM 4964測試顯示，尼龍66的經向瞬間回復力更勝於尼龍6，有利於品牌客戶發展更高端的產品，預估未來將成為集盛業績成長的主要動力來源之一。（編輯：林興盟）1111125