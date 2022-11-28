國際原料行情反彈 豐興廢鋼、鋼筋每噸漲200元

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（中央社記者賴言曦台北28日電）豐興鋼鐵今天表示，本週國內廢鋼收購價每噸調漲新台幣200元，鋼筋基價每噸上漲200元，型鋼產品基價維持平盤。

調整後，豐興國內廢鋼收購價為每噸1.02萬元，鋼筋基價為每噸1.94萬元，型鋼基價為2.63萬元。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼從每噸340美元漲至每噸350美元，美國貨櫃廢鋼報價從每噸325美元漲至每噸330美元，澳洲鐵礦砂由每噸99.15美元漲至每噸99.5美元。

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觀察近期原料市場走向，豐興主管回應中央社詢問時表示，國際原料上週止跌回漲，但預估是短多消息主導走勢，另歐元升值出口報價小漲，預期冬季效益對廢鋼價格有支撐；國內廢鋼則受國際廢鋼上漲激勵走揚，廢鋼商看多心態濃厚。

買氣方面，豐興主管指出，鋼筋過去連兩週放量成交，市場從原本的悲觀情緒，轉而開始逢低承接，但後續需持續視國際廢鋼走勢，決定接下來鋼筋追價意願。（編輯：趙蔚蘭）1111128