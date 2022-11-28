安集明年太陽能電廠規模擬增35% 營收獲利添動能

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（中央社記者張建中新竹27日電）安集明年將積極擴大太陽能電廠規模，預計明年9月達116MW（百萬瓦），較目前的86MW增加約35%，將為營收及獲利注入成長動能。

安集今年在太陽能電廠建置動作保守，電廠規模維持86MW，累計前3季太陽能電廠營收約新台幣3.26億元，較去年同期略增5.47%，所占比重約13.44%。

在客戶大訂單出貨挹注下，安集今年前3季太陽能電池模組營收達20.91億元，年增逾3倍，所占比重86.18%，為安集今年來營收成長主要動能。

據統計，太陽能電廠獲利1.85億元，為安集主要獲利來源，所占比重達86.84%；太陽能電池電組獲利3264萬元。

隨著取得國有不動產設置太陽能光電發電設施租賃標案，安集明年將積極擴大太陽能電廠規模，預計明年9月太陽能電廠將擴增至116MW，增加30MW，增幅約35%，將為安集營收及獲利注入成長動能。

太陽能電池模組部分，安集目前年產能約250MW，將視客戶需求，決定是否採購去瓶頸機台，建置M10規格產能，若增建M10規格產能，總產能將增至300MW。（編輯：趙蔚蘭）1111128