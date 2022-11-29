電動自行車30日起納管 機車廠推新車搶市

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）微型電動二輪車（電動自行車）明天起納管，必須請領牌照、投保強制險，並且滿14歲，載安全帽才能上路，市場可望回歸正規戰，台灣機車廠包括光陽、中華車等，均推出新車款搶市。

微型電動二輪車30日起納管上路，車輛公會今天舉行觀點分享會，車輛公會副秘書長吳智魁表示，因應電動自行車發展及各界對電動自行車應有加強管理必要共識，自105年起陸續討論電動自行車納牌管理事宜。111年4月19日立院三讀通，行政院於111年11月11日公告，實施日期為11月30日。

吳智魁表示，過去曾建議將微型電動二輪車併入電動機車，但考量稅率、騎乘無須駕照等因素，最後仍分離規管。過去也曾建議政府可調高最高限速至35公里，但考量市區交通，以及騎車需求，最後拍板定案仍為25公里。且車重不含電池要小於或等於40kg，或車重含電池在60kg以下。

光陽工業執行長、同時身兼車輛公會機車製造委員會主委的柯俊斌認為，微型電動二輪車法制化後，中央與地方政府也會正視，更願意提供補助，增加購買意願，未來電動二輪車走向分眾，與高馬力、高速度的電動機車分頭並進，50 C.C.的燃油機車則會朝微型電動二輪車靠攏，成為2030年電動機車35%銷售目標的助力。

他表示，據統計，每年大約有8至10萬台的新車規模，目前全台約有65萬台無牌照微型電動二輪車，車主約8成為外籍移工，非法從中國大陸進口為大宗，價格相對便宜，但對車主而言，品質較不具保障。

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柯俊斌指出，早期的電動自行車沒有牌號，其實引發許多社會問題，如今全面納管，只要是「合格電動自行車」就可以拿牌。他預期，在電動自行車納管後，市場將回歸正規戰，但由於需領牌，市場規模恐將受到衝擊，原有車主有可能升級轉向輕型電動機車。

因應市場需求，光陽也推出2款符合規格的微型電動二輪車，並推出車主服務，將在KYMCO全台500家以上代銷商提供掛牌諮詢的免費服務，免費提供掛牌所需的「出廠證明書及領牌登記書，並將主動通知光陽車主至監理單位進行實車查核完成掛牌。（編輯：楊蘭軒）1111129