國光與韓眼藥廠合作進度超前 估認逾億元里程碑金

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）國光生技去年與韓國第一大眼藥廠SCD簽約，合作生產黃斑部病變注射新藥Eylea的生物相似藥進度超前，已成功完成製程開發，估計年底前有超過新台幣1億元里程碑金（階段性授權金）認列，2024年切入高單價生物製劑CDMO市場。

國光生技表示，經過一年努力，國光生已成功完成製程開發，並通過日、加、美、韓等合作藥廠查廠。透過這項合作開發，不僅技術升級，也翻轉過去一條龍的產線思維，未來將提供多樣化、客製化服務，切入高單價生物製劑CDMO市場。

國光生表示，目前進度預測，2024年日本及韓國可望取證，美國規劃2025送件申請藥證，若順利取證，年需求保證量是80萬劑。

國光生表示，SCD生物相似藥三期臨床試驗已完成，進度超前，預計2024年日本市場有機會領證。雙方簽訂合約合作生產生物相似藥，從製程開發到產品上市依階段支付製程開發費用，預計今年全年度可認列的簽約及里程碑金約在1.5億到2億元間，第3季已認列約3000萬元，其餘預計在第4季認列。

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國光生指出，透過與SCD合作經驗，國光生也翻轉過去一條龍的服務模式，提供分段、小量、多樣化的客製化服務。可有效提升產線設備利用率，貢獻營收，也能降低單一產品因合作開發期程過長帶來的風險，讓公司的營運成長更穩健。

另外，國光生接受日本住友製藥（Sumitomo Pharm）委託共同開發、生產新型疫苗，預計明年將進入臨床試驗，在客製化服務上不斷精進。（編輯：張均懋）1111130