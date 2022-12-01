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拜登12/6參觀亞利桑那州廠 台積電：歡迎同慶

2022/12/1 10:10（12/1 10:42 更新）
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（中央社記者張建中新竹1日電）台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，白宮宣布總統拜登當天將參觀廠房，討論他的經濟計畫、重建供應鏈等議題。台積電今天表示，歡迎一同慶祝。

台積電邀請客戶、供應商、學界和政府代表於12月6日一同慶祝亞利桑那州廠首批機台設備到廠（First tool-in）。繼美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）答應出席後，白宮宣布拜登（Joe Biden）當天也將赴亞利桑那州鳳凰城，參觀台積電廠房。

台積電今天表示，歡迎拜登一同慶祝亞利桑那州晶圓廠首批機台設備到廠。亞利桑那州5奈米廠預計2024年量產，月產能2萬片。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，台積電是全球半導體製造業，尤其在先進製程具有領導地位；台積電赴美國設廠，對美國製造或把全球半導體生產重心移回美國具有代表性的戰略意義。拜登出席典禮，將可擴大美國半導體製造的聲勢。（編輯：張均懋）1111201

#台積電
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拜登
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