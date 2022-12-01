台灣醫療科技展登場 打造全球數位醫療轉型生態圈

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）2022第六屆台灣醫療科技展今天開展，匯聚9大領域標竿企業與新科技動能，以醫療領頭，串聯資通訊、生醫跨界積極推進大健康產業，打造全球數位醫療轉型生態圈。

大會主席游錫堃透過錄影致詞表示，醫療科技展打造全球醫療數位轉型生態圈，凸顯台灣在關鍵科技與醫療結合的實力，透過全球戰略結盟，加速跨領域軟硬體整合，共同開發具有全球競爭力的數位醫療及產品。近年來國際指標企業紛紛響應加入，生技醫療結合大健康產業，預料將會成為未來台灣另一座護國神山。

主辦單位生策會會長翁啟惠致詞時表示，大健康產業，已是國家核心戰略產業，2017年國內各醫院勾勒出「大健康產業發展藍圖」，提出以醫院作為產業發展平台的新策略，結合「資通訊產業」的科技實力及「生技產業」的研發能量，加速生技醫療創新、臨床實證與落地應用，帶動整體產業鏈的發展。

他指出，創辦台灣醫療科技展的第一年，在衛福部的支持下，以實體展會搭配示範場域，作為國內外連結跨領域產業合作的重要管道。「台灣醫療科技展」也因此演變成一個全球獨特、唯一以醫院為主體的會展，不但展示最先進的醫療新科科技，也積極推進台灣的生醫產業跨入「大健康產業」。

生策會副會長楊泮池表示，2020面對全球疫情衝擊，生策會提出後COVID-19世代的大健康產業發展策略，並協助系統地串聯數位科技與醫療結合，進而推進顯示器、數位AI、半導體科技結合醫療拓展新應用，打造國際競爭力基礎。

2021政府推動生技新藥條例展延、更名為生技醫藥產業發展條例，助力數位醫療、精準醫療、再生醫療等重要利基領域的創新研發，展會更聚焦「打造全球數位醫療轉型生態圈」，加速數位布局。台灣醫療科技開展6年來已經累積完整整合精準大健康產業鏈，從Medtech、Biotech、Healthtech 3大軸心、9大利基重點領域，引領台灣下一波新經濟產業發展。

生策會副會長林百里表示，台灣有世界領先的健保資料庫、一流的醫療服務及ICT產業，當前正持續努力發展精準健康與數位醫療的先進科技與服務，希望成為全球智慧醫療的示範點。而面對疫後全球大健康產業的新樣貌、新需求、新契機，也期待攜手更多的國際夥伴合作，持續打造醫療數位轉型生態圈。（編輯：趙蔚蘭）1111201