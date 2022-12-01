無人機資安認驗證能量 數位部明年3月起全面建置

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達、蘇思云台北1日電）數位發展部長唐鳳今天透露，將在2023年3月建立起全面的無人機資安認證、驗證能量，由數位部旗下電信技術中心（TTC）主導，整合民間資安實驗室，提供第三方驗證服務，管理規範則由交通部民航局決議。

立法院交通委員會今天邀請唐鳳、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、國科會前瞻及應用科技處長陳國樑、國家太空中心主任吳宗信等，就「我國太空科技產業與低軌衛星發展現況、監理機制等」報告並備質詢。

民進黨立委劉世芳質詢，交通部民航局只負責無人機的重量、飛行高度與場域等管理，至於無人機的資安問題，數位部能否管理。

唐鳳表示，數位部TTC已具備認驗證能量，能協助其他部會的無人機群飛等標案認驗證，至於在無人機本身起飛前，是否要通過相關認驗證，這一段還要再建立。

劉世芳表示，國科會認定先前國慶晚會展演的無人機，看似為中國製但無涉資安，目前也暫無出現資安問題，但未來的無人機資安管理、驗證，數位部將責無旁貸。

唐鳳說明，國科會主委吳政忠已說明過無人機資安的認驗證，是由數位部負責，目前也已經具備能量，至於無人機相關大型活動，也可請包含TTC在內等單位進行相關認驗證。

唐鳳進一步表示，目前公部門主辦的無人機群飛活動，經行政院開會協調後，已確定都要送資安認驗證，至於民間無人機群飛活動，也可使用數位部建置的認驗證機制，數位部將在明年3月建立起全面認驗證的能量。

數位部次長李懷仁會後受訪補充說明，政院有跨部會專案小組，針對無人機資安、使用有相關分工，主要還是配合民航局主政，由民航局規範需做資安驗證的無人機硬體型態與飛行樣態，資安驗證能力與服務，則是由TTC協助。

李懷仁表示，TTC將主導整合民間資安實驗室，無人機管理會按重量與功能，採分階段推進。以重量來看，國際多半以2公斤以上為主要管理，2公斤以下則是分階段推動，無人機飛行型態有群飛、單飛，可能有不同資安管理驗證方式，群飛還涉及場域問題，會把群飛納入管理。（編輯：潘羿菁）1111201