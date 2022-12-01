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英特爾擴大參與醫療科技展 展示生態系智慧方案

2022/12/1 13:19
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（中央社記者張建中新竹1日電）台灣醫療科技展今天登場，英特爾（Intel）擴大參與，不僅攜手開放式生態系廠商展示各式AI智慧醫療端到端解決方案，並透過超過50場次媒合會議，協助推廣台灣電子資通訊與醫療院所合作的解決方案，促進國際交流合作。

英特爾表示，在為期4天的台灣醫療科技展中，將於南港展覽館一館，與台灣生態系廠商、醫療場域合作，展示數年來協助醫療轉型的過程及重點成果，以及研華、華碩等18個生態系廠商的解決方案。

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英特爾還舉辦技術講座，聚焦數位醫院、醫學人工智慧（AI）、生命科學及英特爾技術，展示多家合作廠商從邊緣運算到雲端的解決方案，包含雲端聯邦式學習模型聚合、雲端推論。

此外，英特爾與生策會攜手合作促成海外代表團導覽，將共同打造的解決方案推廣至印度等國家，共計超過百家醫療機構、系統整合商、醫療銷售商以及醫學機構人士前來交流，展現台灣強大的醫療資源聚合能力與打造解決方案的創新能力。（編輯：張均懋）1111201

#英特爾
#台灣
#台灣醫療科技展
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