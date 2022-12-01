中租-KY新加坡子公司完成2.84億美元聯合授信

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（中央社記者潘智義台北1日電）中租-KY宣布，旗下新加坡子公司中租金融服務公司今天完成2.84億美元聯合授信案，並將中租控股永續作為納入聯貸條件，期待銀行團與中租控股攜手推動永續發展。

中租控股（中租-KY）發布新聞稿指出，中租金融服務公司（CIFSS）於2020年在新加坡成立，主要提供船舶、航空器、機器設備等金融服務。中租控股發軔於台灣，經營租賃業45年，隨著台商企業海外投資的腳步，在東協10國中已在7國成立據點，將台灣的成功經驗複製到海外。

中租控股董事長陳鳳龍、兆豐銀行董事長張兆順共同出席主持簽約，該聯合授信資金將供CIFSS充實營運週轉所需，由兆豐銀行統籌主辦及合庫銀行、第一銀行共同主辦，新加坡華僑銀行、土地銀行、台灣企銀、台中銀行、台灣銀行及高雄銀行共同參與。

中租金融服務公司原規劃募集2億美元，因參貸踴躍，最終結案金額2.84億美元，超額比率高達1.42倍。

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中租-KY指出，受惠於台灣與東協的成長動能強勁，今年前10月合併營收達新台幣710.99億元，成長率達20.4%。累計前10月合併稅後純益為232.9億元，已超越去年全年獲利，年增29%，累計每股稅後純益（EPS）為14.69元，分營運地區別來看，台灣、中國及東協地區，累計獲利分別較去年成長27%，4%及22%。

此外，中租控股響應政府政策，積極投入節能與創能事業，截至11月，在全台已有3118間電廠，年發電量超過1GW（10億瓦），已為國內太陽光電龍頭。（編輯：蘇志宗）1111201