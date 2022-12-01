限空令何時退場？金管會：觀察3指標審慎評估

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（中央社記者謝方娪台北1日電）台股站上萬五關卡，市場關注限空令何時退場，金管會今天表示，將以保障投資人權益及維持市場正常運作為前提，視未來美國通膨、升息及中國疫情封控政策影響，綜合判斷、審慎評估。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）示意12月將放慢升息步調，美股應聲飆漲，激勵台股今天站上萬五關卡。台股加權指數終場上漲133.25點，收在15012.8點，漲幅0.9%，成交值新台幣2915.77億元。

針對外界關注限空令何時退場，金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，金管會將以保障投資人權益和維持整體市場正常運作為前提，視美國通膨、升息及中國疫情封控政策等3指標對經濟成長和台股影響，綜合判斷、審慎評估。

根據金管會統計，台股11月漲幅達14.9%，相比國際主要股市，港股漲幅26.62%、上海股市漲幅8.91%、韓國股市漲幅7.8%、深圳股市漲幅6.84%、美國那斯達克指數漲幅4.37%、日股漲幅1.38%，台股表現介於國際主要股市之間。

若將時間線拉長，今年截至11月止，台股跌幅18.33%，美國那指跌幅26.7%、深圳股市跌幅25.23%、港股跌幅20.52%、韓國股市跌幅16.96%、上海股市跌幅13.42%、日股跌幅2.86%。（編輯：楊凱翔）1111201