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信邦11月營收逾28億元 連9個月創歷史新高

2022/12/2 16:46
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（中央社記者韓婷婷台北2日電）電子零組件廠信邦自結11月合併營收新台幣28.02億元，較10月27.92億元成長0.33%，比去年同期22.51億元成長24.46%，為連續9個月改寫單月營收新高紀錄。

信邦表示，受惠風電產業需求回溫，綠能產業連接線組銷售較10月成長5.19%，帶動11月合併營收成長；累計前11月相較去年同期，醫療及健康照護產業成長18.58%、汽車產業成長41.06%、綠能及節能產業成長34.02%、工業應用產業成長21.04%、通訊及電子週邊產業減少0.68%。

信邦統計，11月營收依產品銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收76.56%，連接器及零組件銷售占23.44%。

若依產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收27.30%、綠能及節能產業占26.54%、通訊及電子週邊產業占23.37%、汽車產業占13.54%、醫療及健康照護產業占9.25%。

累計前11月合併營收282.40億元，較去年同期成長20.07%，同為歷年同期高點。（編輯：張均懋）1111202

#信邦
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