外資賣超0.5億元 大砍傳產金融股

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（中央社記者張建中台北2日電）台股今天下跌42.12點，外資小幅賣超新台幣0.5億元，賣超前10名以傳統產業及金融股居多，共計有5檔。

台股今天上下震盪達百點，指數一度下探14921.06點，最高達15021.73點，終場跌破15000點關卡，收在14970.68點，下跌42.12點，成交值2230.99億元。

三大法人合計賣超30.49億元，其中，外資及陸資賣超0.5億元；自營商賣超36.71億元，連續第3個交易日賣超；投信買超6.72億元，為連續第3個交易日買超。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超前10名中以傳產及金融股居多，有中鋼、台企銀、玉山金、台泥及陽明，共計有5檔。

外資其餘賣超前10名還有元大滬深300正2、國泰永續高股息、富邦越南、南亞科及期元大S&P原油反1。

外資今天買超前10名中以電子及金融股居多，有鴻海、永豐金、開發金、力積電、三商壽、群創及金寶。

外資其餘買超前10名還有元大台灣50反1、華新及中興電。其中，華新在外資買超推升下，收在48.9元，上揚2.9元，漲幅達6.3%。中興電更是攻上漲停，達65.2元。

分析師王兆立表示，美股走向持續牽動台股表現，觀察美國市場資金有棄股市轉進債市及黃金的跡象，應是投資人對於未來經濟的疑慮逐步升高，經濟前景值得追蹤留意。（編輯：楊凱翔）1111202