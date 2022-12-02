更多編輯台推薦新聞：
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
生活

台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

外資賣超0.5億元 大砍傳產金融股

2022/12/2 19:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北2日電）台股今天下跌42.12點，外資小幅賣超新台幣0.5億元，賣超前10名以傳統產業及金融股居多，共計有5檔。

台股今天上下震盪達百點，指數一度下探14921.06點，最高達15021.73點，終場跌破15000點關卡，收在14970.68點，下跌42.12點，成交值2230.99億元。

三大法人合計賣超30.49億元，其中，外資及陸資賣超0.5億元；自營商賣超36.71億元，連續第3個交易日賣超；投信買超6.72億元，為連續第3個交易日買超。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超前10名中以傳產及金融股居多，有中鋼、台企銀、玉山金、台泥及陽明，共計有5檔。

外資其餘賣超前10名還有元大滬深300正2、國泰永續高股息、富邦越南、南亞科及期元大S&P原油反1。

外資今天買超前10名中以電子及金融股居多，有鴻海、永豐金、開發金、力積電、三商壽、群創及金寶。

外資其餘買超前10名還有元大台灣50反1、華新及中興電。其中，華新在外資買超推升下，收在48.9元，上揚2.9元，漲幅達6.3%。中興電更是攻上漲停，達65.2元。

分析師王兆立表示，美股走向持續牽動台股表現，觀察美國市場資金有棄股市轉進債市及黃金的跡象，應是投資人對於未來經濟的疑慮逐步升高，經濟前景值得追蹤留意。（編輯：楊凱翔）1111202

#華新
#中興電
#王兆立
王兆立
美股4大指數皆紅 法人：台股觀察內資進場力道 台股小跌8.96點 法人：關注地緣政治與美貨幣政策
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族