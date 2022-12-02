更多編輯台推薦新聞：
速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸
生活

速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
聯準會
新聞專題
聯準會2/300
首頁 / 證券

美國公布就業報告前 亞股獲利回吐全面收黑

2022/12/2 19:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港2日綜合外電報導）股票市場經歷一波漲勢後買氣稍歇，亞洲股市今天全面收低。美國最新經濟數據有利升息放緩，投資人焦點轉向稍晚將公布的美國11月就業報告，以一窺全球最大經濟體現況。

法新社報導，美國昨天公布的10月個人消費支出（PCE）價格指數再度呈現正面的通貨膨脹趨勢，令人更加期待美國聯邦準備理事會（Fed）本月政策會議將緩和升息力道。

美國央行官員持續研究貨幣緊縮對經濟衝擊程度之際，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11月30日表明，一舉升息75個百分點（3碼）的日子已經過去。

另一份報告也顯示，美國11月工廠活動萎縮。令人更加感到聯準會連串升息動作已開始收效。

儘管如此，鮑爾在內數名聯準會官員仍接續警告，利率將繼續調升並停留在高位，且可能等到2024年才會開始調降。

股票投資人經過最近一波購買熱潮後，今天採取退一步姿態，等待稍晚出爐且受密切關注的美國11月非農業就業人口報告，結果將就美國經濟在利率上升及通膨率處於40年高點下表現如何，提供最新情報。

亞股投資人同時追蹤中國情勢發展。有跡象顯示，北京似乎正逐漸朝向緩和嚴苛COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策的方向前進。數千萬中國民眾今年因此遭到封控隔離，並令中國經濟大傷。

東京股市今天收盤挫跌1.6%，香港與上海股市皆收低0.3%，雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、馬尼拉、雅加達和曼谷股市也全數收黑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111202

#美國
#聯準會
#鮑爾
鮑爾
聯準會主席鮑爾放鴿 歐股多收高 限空令何時退場？金管會：觀察3指標審慎評估
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
穩股市穩消費 學者：央行12月升息半碼機率高