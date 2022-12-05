八貫軍用供應鏈布局發威 11月營收創單月新高

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（中央社記者賴言曦台北5日電）八貫今天表示，9月接獲全球防彈裝備供應大廠訂單，推升工業產品線出貨表現，加上戶外、航太救生產品線業績較2021年同期成長逾3成，推升11月營收至新台幣2.5億元，創單月歷史新高，月增29.2%、年增35.8%。

熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品廠八貫指出，隨著全球邊境管制逐步鬆綁，航太產業需求提升，航太救生產品線11月業績年增36.9%。

整體而言，受惠醫療、航太訂單出貨穩定，及戶外產品需求穩健，八貫累計前11月營收23.5億元，創歷史同期新高，年增28.2%。

另外，軍用供應鏈的積極布局也逐漸發揮效益，八貫指出，9月接獲德國全球防彈裝備供應大廠規模百萬碼的防彈背心外罩訂單，並在第4季陸續出貨，推升11月工業產品線較去年同期成長逾2倍。

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八貫進一步表示，針對防彈背心高強硬度與輕量化需求，已同步進行克維拉纖維添加塗層的送樣，如果可在明年通過認證並出貨，預估將成為八貫營收新成長動能之一。

展望後市，八貫認為，工業產品線現有防彈背心外罩訂單挹注，未來將透過持續優化產品結構，以高毛利產品訂單帶動獲利成長；12月全產品線出貨預計可保持與11月相同水準，今年全年營收有望再創新紀錄；明年第1季訂單及產線皆滿載，內部將協調安排增加產線班別，以因應客戶新增的需求，為2023營收添柴火。（編輯：林興盟）1111205