資金寒冬來臨 台杉建議新創檢視基本面及現金流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北5日電）全球經濟持續下行，新創事業恐面臨資金寒冬。台杉投資今天發布新聞稿指出，新創事業應檢視公司基本面及現金流的狀況，並在手上保有更多資金；若有意募資，不妨思考重新計算公司估值，挺過景氣低谷才是要務。

台杉投資日前舉行「台杉青創學院校友日」活動，台杉投資總經理暨科技基金合夥人翁嘉盛、台杉投資生技基金合夥人沈志隆，以「展望2023，新創如何逆風挺進」進行主題座談，並邀請資誠聯合會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾擔任主持人。

全球景氣放緩，不只大企業面臨挑戰，對於事業才剛起步的新創而言，更是舉步維艱。

翁嘉盛表示，新創可檢視公司基本面及現金流的狀況，並在手上保有更多資金；另外，對創投來說，現在新創估值下修到較合理的範圍，是很好的投資時間點，自然也會增加新創募資成功的機率。

翁嘉盛說明，從投資面來看，過去兩年全球資金充沛，創投及企業創投（CVC）所募集的資金或是投資件數幾乎都100%成長，新創的估值被不斷向上推升，這是從來沒有看過的景象，並不正常；到了今年上半年，整體經濟情勢急速下滑，IC設計中的NVIDIA、AMD，跌幅都有50%。

不過翁嘉盛、沈志隆均認為，前幾年資本市場過度膨漲，目前經濟下修反而讓新創估值比之前幾年更為合理。

但即使新創回到較合理的估值，新創面對投資人資金緊縮，仍應做好準備；翁嘉盛指出，創業者必須聚焦於公司的基本面，檢視產品及發展是否在對的方向，台灣各項成本花費都比較低，費用支出比起國外更有優勢，景氣下修反而讓台灣新創站在一個很好的時機點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

翁嘉盛提醒，面對未來，新創必須重新檢視公司的現金流、拉長公司的資金生命週期，確保手上保有更多可運用資金；此外，由於市場上投資人都下修新創估值，有意募資的新創也要重新計算公司估值。

翁嘉盛表示，景氣好時，公司可以在估值上堅持，但當大環境變動劇烈的情況下，若有機會和投資人進一步對話，究竟是要選擇可做為公司夥伴的長期投資者的修正條件，還是要堅持公司原有估值及原投資條件的不可變動；他認為，面對景氣下修的不可預期，能夠拿到現金才是公司存活的重要關鍵。（編輯：潘羿菁）1111205