PChome代標代購電商明年業績拚倍增 擬拓海外市場

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（中央社記者吳家豪台北6日電）PChome網路家庭旗下日本代標代購電商比比昂來台營運滿3年，比比昂株式會社社長羅薇琳今天表示，明年業績有望上看150億日圓（約新台幣34億元），相較今年全年推估數字接近翻倍成長，明年也將輸出日本商品至亞洲其他市場。

比比昂（Bibian）在疫情期間突圍搶市，今年前11個月業績已超越去年全年，年增率超過60%，推估2022全年營收將來到歷史新高的80億日圓。

比比昂日前舉辦3週年慶活動，在日圓貶值潮及雙11買氣高峰帶動下，從10月23日至11月30日的活動檔期全站業績年增超過2成，即使國境解封也並未影響日本跨境網購熱潮。

羅薇琳今天出席媒體交流會表示，比比昂自2019年10月正式開站，若以完整年度業績來看，今年全年預估業績相較2020年成長近3倍，進口包裹總重量也增加近2.5倍，顯示疫情下消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，購買商品也越來越多元化、特色化。

她分析，比比昂早期以C2C（消費者對消費者）代標業務居多，目前業務主力已轉為B2C（企業對消費者）代購，意味著消費習慣改變，一般消費者已經把代購當成生活日常，如同傳統電商一樣，只要上網就可以直接在國外買東西。

羅薇琳坦言，台灣是相當競爭的市場，「消費者什麼都要便宜，服務又要好」，不過今年比比昂策略結盟日本伊藤忠商事，有更多全面性的合作，有機會引進更多有趣商品，推估明年業績將上看至少150億日圓。

此外，明年比比昂也將拓展海外版圖，規劃輸出日本商品到其他亞洲市場，但目前還無法透露是哪個國家。

根據比比昂觀察，站上消費者輪廓以35至54歲為主力、占55%，其中男性消費者較偏好動漫公仔、3C家電、露營釣具及汽機車改裝，女性愛買藥妝保健品、零食、服飾包包、生活雜貨等。

值得注意的是，比比昂今年8月中旬推出藥妝商城，女性消費者占比約60%，新客比例高達7成，顯示日本藥妝店五花八門商品具有強大吸客力。（編輯：林淑媛）1111206