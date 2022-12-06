媒體與平台第二場對話 Meta支持數位內容生態圈發展

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（中央社記者蘇思云台北6日電）新聞媒體與大型數位平台第二場對話會議今天舉行，數位部表示，雙方都認同電視新聞對民主社會至關重要；另外，Meta將協同政府與電視媒體社群持續合作，投入資源支持數位內容生態圈發展。

數位部今天跟國家通訊傳播委員會（NCC）共同召開第2場新聞媒體業與大型數位平台對話，Meta出席5名代表（含線上1名），廣電媒體由中華民國電視學會推派3代表，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會推派2代表與會。會議由數位部次長李懷仁與NCC委員林麗雲共同主持，據了解，會議時間長達3個多小時，對話氣氛不錯。

數位部表示，第一，雙方都認同電視新聞產業及其價值對台灣民主社會發展非常重要；第二，在台灣，Meta將協同政府各部會與電視媒體產業（社群）持續合作，投入資源支持數位內容生態圈的發展。

數位部表示，跟文化部、NCC共同合作，12月規劃共召開4場大型數位平台與新聞媒體對話會議，協助雙方交流對話。

電視新聞媒體公會指出，希望平台協助衛星公會、電視學會提升資源，強調內容有價，數位分潤機制要明確化，以創造共榮雙贏的方案，並建議採取徵收特別捐（數位稅）的方式，後續取之於台灣，用之於台灣。

Meta指出，必須集中時間與資源，投入在民眾希望在Facebook上想看到的內容，例如短影音，尤其也需要專注在年輕使用族群。另外，Meta 2019年在台灣已啟動第三方事實查核計畫，與經國際事實查核聯盟認證的台灣事實查核中心及MyGoPen合作，確保Facebook及Instagram上的訊息信賴度。（編輯：林淑媛）1111206