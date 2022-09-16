媒體與數位平台議價 李永得表態支持新聞付費

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「台大新聞所論壇：新聞產業與平台責任」16日下午在台大社科院國際會議廳舉行，文化部長李永得應邀出席並致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年9月16日

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（中央社記者蘇思云台北16日電）文化部長李永得今天出席「新聞產業與平台責任」論壇表示，媒體與平台議價議題不只是經濟問題，也是民主價值的發展問題，文化部的立場就是支持新聞付費，但要採取什麼模式，會尊重共同討論結果。

澳洲在2021年初訂立「新聞媒體與數位平台強制議價法」，強制要求跨國平台谷歌、臉書必須跟媒體協商議價；法國則採取不同立法方向，透過著作鄰接權（neighbouring rights）概念，同樣迫使谷歌、臉書必須因使用新聞內容付費。

台大新聞所今天下午舉行「新聞產業與平台責任」論壇，會中發表平面新聞產業調查結果。

文化部長李永得在會中致詞表示，政府已開始針對媒體與數位平台議價問題做深入討論，2021年2月澳洲政府開第一槍後，包括歐洲、加拿大甚至美國也開始通過跟媒體、數位平台議價議題相關法律。去年也有政務委員召集公平會、國家通訊傳播委員會（NCC）開會研議，確實是相當複雜問題。

李永得指出，新聞媒體跟平台之間是又愛又恨、相互依存的關係，但這個關係如果太過傾斜，會影響整個生態系的平衡，影響到言論自由，影響到民主多元化的問題，因此，這個問題不只是經濟問題，還是民主價值的發展問題，的確值得大家共同討論。

李永得表示，去年政院協調小組開始做產業調查，還有很多問題要釐清，除了解媒體所受到的影響，也要了解大型平台在台灣獲取什麼利益。講一個最簡單的問題，平台到底在台灣一年營業額多少，問了相關部會，很意外發現竟然都不知道，這是一個很嚴重的問題，這部分也要展開調查。

李永得說，數位平台在台灣像是臉書等都有不同的營運模式，他們可能在台灣有設公司、有繳稅，但這不代表知道平台全部的營業額是多少，是否能調查出來也是一個問題。

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目前協調小組由政務委員吳政忠推動，數位發展部也加入，李永得指出，這議題確實很複雜，包括大型平台營運實況、演算法如何算出來，雖然中間可能有些牽涉營業機密，但可能還是要有一定程度透明化，再來誰有資格談分潤，分潤是個別還是集體談判，都需要一層層釐清。

李永得表示，有些部分確實要政府一起面對，文化部立場很清楚是支持新聞付費，但如何談判、如何付費分享，究竟採取什麼樣的模式，會尊重共同討論結果，相信透過公眾更多討論，政策會愈來愈聚焦。（編輯：林淑媛）1110916