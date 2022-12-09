媒體與平台第3場對話 公會籲Meta提具體共榮方案

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（中央社記者蘇思云台北9日電）新聞媒體與數位平台第三場對話會議今天舉行，數位部表示，雙方都認同新聞產業及其價值對台灣民主社會發展至關重要；報業公會、雜誌公會則向Meta喊話，盼提出具體共榮雙贏方案，以利進一步討論。

數位部和文化部今天共同召開第3場新聞媒體業與大型數位平台對話會議，Meta有5名代表（含線上1名）參加，台北市雜誌商業同業公會（雜誌公會）和台北市報業商業同業公會（報業公會）各派3名代表與會。

數位部會後表示，第一，雙方都認同新聞產業與其價值對台灣民主社會發展至關重要；第二，Meta在會中表達近年對打擊不實資訊的努力，兩公會則呼籲Meta在健全新聞媒體生態層面提出具體的共榮雙贏方案。

數位部表示，Meta在台灣將協同政府各部會與媒體產業（社群）持續合作，投入資源支持數位內容生態圈的永續發展。

報業公會及雜誌公會今天發表共同聲明，強調仍有立法的必要，呼籲政府、新聞產業、數位平台都應積極推動立法，也呼籲Meta提出具體的共榮雙贏方案，以利雙方進一步討論。

報業公會肯定政府安排會談，強調新聞內容有價；此外，民間學者提出的台灣版議價法草案，希望政府及平台業者都可以參考。報業公會建議立法尚未完成前，可以先針對廣告分潤、新聞點閱分潤機制，或是公開部分搜尋演算法等給新聞媒體較高權數。由於12月2日已經收到Google的善意，期待Meta也可以正視，建立與新聞媒體更積極的友善關係。

雜誌公會提出短期與中期2點訴求，主張在台灣完成立法前，短期由政府主管機關會同媒體公會，和跨國平台業者針對廣告分潤金額額度與分配方式，以及廣告分潤、演算法及內容審查等機制透明化與作法等進行協商。

雜誌公會表示，中期目標為推動立法與設立特別基金。第一，以一年為期推動立法，立法應比照有線電視相關法規向本地平台、在台灣設立分公司的跨國平台課徵營收的一定額度，以及向未在台灣設立分公司的跨國平台業者課徵廣告交易稅或印花稅；第二，徵收媒體健康捐，設立「培育第四權韌性」特別基金。

Meta指出，必須集中時間與資源，投入民眾希望在Facebook上想看到的內容，例如短影音，也需要專注在年輕使用族群。另外，Meta於2019年在台灣已啟動第三方事實查核計畫，與經國際事實查核聯盟認證的台灣事實查核中心及MyGoPen合作，確保Facebook及Instagram上的訊息信賴度。（編輯：張良知）1111209