台積電亞利桑納州廠移機典禮 張忠謀一圓20多年夢想

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台積電創辦人張忠謀（圖）6日在亞利桑那州鳳凰城的移機典禮上台致詞。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日

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（中央社記者江今葉鳳凰城6日專電）台積電位於美國亞利桑納州晶圓廠今天舉行移機典禮。創辦人張忠謀致詞時感性表示，自己一直夢想能在美國設立晶圓廠，這個夢今天由台積電董事長劉德音為他實現。

台積電位於亞利桑那州鳳凰城晶圓廠區今天舉行移機典禮。高齡91歲的張忠謀今天也偕同夫人張淑芬不遠千里趕抵鳳凰城出席這項盛會。他在致詞時回憶1987年創立台積電時曾有的夢想。

他說，因為個人的背景，他一直有個夢，希望能在美國建立晶圓廠。雖然曾在奧勒岡州設廠，但因為成本、人事與文化等因素，讓這個夢變成了惡夢，也讓他的夢想因而延遲至今。

張忠謀說，20多年過去，世界也有極大轉變，政治環境也已經大不同。現在有了新夢想，與舊夢想結合並在美國政府協助下，從過去的經驗中學習，現在台積電準備得更為充分，這個夢想也終於在20多年後由劉德音幫他實現。

劉德音出任台積電董事長職務後，於2020年宣布斥資120億美元，在亞利桑那州興建5奈米晶圓廠。劉德音今天也在典禮上正式宣布，目前興建中的第一期工程預計2024年可以量產4奈米晶圓。

目前第二期工程已開始興建，預計2026年啟動3奈米製程，兩期總投資金額約400億美元，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一，兩期工程完工後合計將年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元。

美國總統拜登（Joe Biden）、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、亞歷桑那州州長杜希（Doug Ducey）、亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）與鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）等美方官員、議員都到場祝賀。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）、超微（AMD）執行長蘇姿丰（Liza Su）、輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）和美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）等人也特別與會，慶祝台積電首批設備移機成功。（編輯：韋樞）1111207