英特爾執行長訪台 宏碁黃資婷：雙方有密切合作

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（中央社記者吳家豪台北7日電）電腦品牌廠宏碁共同營運長黃資婷今天表示，在總體經濟和地緣政治影響下，宏碁明年業務重點是「看到機會就撲上去」；對於英特爾執行長季辛格訪台，黃資婷低調不願多談，僅表示雙方有「很密切的合作」。

黃資婷今天出席英特爾舉辦的年度永續日活動，分享對永續策略的看法，並於會後短暫接受媒體採訪。

談到明年業務重點，黃資婷直言是「看到機會就撲上去」。宏碁在12月5日至6日舉行的全球業務主管會議上，談到很多總體經濟和地緣政治狀況，要觀察情況是否好轉，但這並非宏碁可以單方面決定。

她表示，理解總體經濟和地緣政治帶來的影響後，在過程中只要有任何機會，宏碁從核心事業到新事業都要「全力撲上去」，不會自我設限，在核心事業中只要有任何機會，無論產品、解決方案或服務，「大家都去賣」。

目前宏碁新事業營收占比已超過20%，黃資婷表示，有很多新解決方案的發展空間，宏碁也將在明年1月舉辦的美國消費性電子展（CES）推出新產品。

黃資婷說，外界認為宏碁「賣太多東西」，其實宏碁核心事業還是很大，同時也多了新事業機會。「我們不需要去教育用戶PC（個人電腦）是重要的，這已經少花我們很多錢。PC換機潮一定會再發生，只是多快的問題。」

她以宏碁使用環保材料打造的Vero系列電腦為例，客戶評價和滿意度都變高，代表客戶確實對這樣的概念買單，可以被主流用戶接受，因此宏碁會導入更多的綠色科技，讓產品更環保、更節能。

媒體詢問英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）今天訪台，宏碁是否安排會面；黃資婷僅低調表示，「我們有很密切的合作」，不可能這麼好的夥伴來台灣卻不談，但不便透露其他細節。（編輯：趙蔚蘭）1111207