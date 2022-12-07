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英特爾季辛格來訪 對科技業「乖乖」文化感到有趣

2022/12/7 11:03（12/7 12:01 更新）
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美商晶片大廠英特爾7日在台北舉辦年度永續日活動，執行長季辛格（Pat Gelsinger）到訪現身實機展示區，稱讚宏碁使用環保材料打造的筆記型電腦符合永續概念。中央社記者吳家豪攝 111年12月7日
美商晶片大廠英特爾7日在台北舉辦年度永續日活動，執行長季辛格（Pat Gelsinger）到訪現身實機展示區，稱讚宏碁使用環保材料打造的筆記型電腦符合永續概念。中央社記者吳家豪攝 111年12月7日
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（中央社記者吳家豪台北7日電）美商晶片大廠英特爾今天在台北舉辦年度永續日活動，執行長季辛格到訪現身實機展示區，他讚許宏碁以環保材料打造筆記型電腦，也對台灣科技業擺放「乖乖」祈求順利運作的特殊文化感到有趣。

英特爾今天在台北萬豪酒店舉辦Intel Sustainability Taiwan Day活動，由英特爾主管進行專題演講，提出英特爾如何與環境共存、永續發展的策略觀點，說明針對永續所做的具體努力與產品。

季辛格（Pat Gelsinger）上午9時15分抵達活動展示區，停留約35分鐘後離開，他參觀廣達、和碩、佳世達等台灣供應商打造的伺服器、浸沒式水冷解決方案和能源管理平台，以及宏碁使用環保材料製造的筆記型電腦。

季辛格隨後在拍攝英特爾內部影片時，特別拿著宏碁環保系列筆電入鏡，稱讚符合永續概念，並強調亞洲有許多重要的供應鏈夥伴。

他提到，這次亞洲行程已先造訪日本，當地有不少半導體供應商，在英特爾IDM 2.0垂直整合製造策略下，可望帶來更多商機。

季辛格說，這次來台首度參訪英特爾台灣辦公室，也聽說在機器上擺放「乖乖」零食的台灣科技等相關產業特殊文化，有著讓機器設備乖乖運作之意，覺得相當有趣。結束訪台行程後，他將前往韓國並結束亞洲之旅。（編輯：郭無患）1111207

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