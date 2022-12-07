強化中介功能照顧弱勢 金管會4路並進提升金融穩定

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（中央社記者謝方娪台北7日電）今年全球市場黑天鵝不斷，為強化金融穩定，金管會主委黃天牧表示，將朝強化資安、布建資本市場、強化金融中介功能及照顧弱勢4方向努力；除了維持金融穩定，也會繼續鬆綁法規，協助金融業循序漸進發展。

總統蔡英文6日召集行政院及相關部會首長開會，會中指示3大面向，其中之一是強化金融機構及國營事業因應經濟、金融波動韌性，建立有效應變機制，確保整體經濟及金融穩定。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行專題報告並備質詢，媒體關注金管會金融穩定應變措施，黃天牧表示，會朝強化資安、布建資本市場、強化金融中介功能及照顧弱勢4方向，遵照總統及院長指示，持續努力。

黃天牧表示，強化金融穩定及金融韌性是金管會施政最重要目標，過去這段期間國際政治及經濟金融變化劇烈，針對金融體系穩定性，包括金融業清償能力、風險管理、內控法遵等，金管會將繼續強化。

金管會將朝4方向繼續努力，第一是強化資安韌性，金管會2020年提出金融資安行動方案，今年底前金管會將提出金融資安行動方案2.0，深化金融機構資安長布建、極端情境下的資料保存、跨機構間資安聯防機制等。

第二是精進資本市場制度，金管會現正規劃下一版公司治理藍圖，重點可能放在強化獨立董事獨立性、董事會多元化等，目前金管會內部正溝通討論中，預計明年第1季確認新版公司治理藍圖。

金管會去年推動創新雙板，黃天牧表示，目前證交所創新板成績還不如人意，不過證交所這段期間非常認真耕耘，預期明年起創新板將有一些亮眼個案登板。

另在資本市場建設方面，今年12月19日起，盤中零股交易撮合間隔時間將由3分鐘縮短至1分鐘，可望進一步增進盤中零股市場成交機會及效率。

金管會第三大努力方向是強化金融機構中介功能，持續支持6大核心戰略產業、中小企業或新創企業等；第四是照顧弱勢，無論是對高齡者、身心障礙者、失智者、年輕人等，將深化關懷措施及金融教育。

黃天牧表示，金融機構要維持穩定，包括清償能力、風險管理、內控法遵等，金管會也會繼續努力鬆綁法規，擴大業務及商品，讓金融業能循序漸進發展。

不過，他也說，鬆綁法規和開放業務的前提，必須是業者清償能力、風管、法遵內控等面向都能做好。（編輯：潘羿菁）1111207