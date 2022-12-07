股東全數繳款 國票金增資30億元達陣

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（中央社記者蘇思云台北7日電）國票金成立來首度辦理現金增資共3億股，國票金表示，總共募集新台幣30億元，股東繳款已全數完成，增資後資本結構將進一步強化，雙重槓桿比由123%降至113%，負債比由23.73%降至13.53%。

國票金今天發布新聞稿，這次增資，除了原股東認購8成外，1成在市場公開承銷抽籤，中籤率約14%，另提撥1成給國票金控集團員工認股，員工認股雖有1年閉鎖期，但認購意願仍相當踴躍，認購繳款率近99%。

國票金指出，原股東未足額認購部分，主要以部分外資法人、官股行庫未編列預算及內部投資政策等原因，未參與認購。為符合法定增資時程，經董事會授權董事長洽特定人認購股數僅約20%，大約6萬張，約為增資後股本的1.7%，已於3天承諾期間內收足，洽特定人對象並未排除原股東。

國票金指出，基於公司最大利益及符合主管機關政策，對認購的特定人，落實盡職調查資金來源及同一關係人查核，經通盤考量擇定特定人名單，洽外資部分僅占此次增資的2.7%，增資後股本的0.23%。

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11月國票金召開董事會時，因為可供洽特定人認購的股數尚不清楚，因此當時並未承諾或拒絕任何股東的認股要求。由於投資人踴躍登記認購，當時已有逾10萬張準特定人登記，名單並送主管機關參考，最終特定人張數僅約6萬張。

國票金總經理蘇松輝指出，國票金成立至今首次辦理現金增資，漂亮出擊，順利完成，增資後國票金控雙重槓桿比將由123%降至113%，負債比將由23.73%降至13.53%，增資後營運資金及資本結構有望進一步強化。（編輯：楊蘭軒）1111207