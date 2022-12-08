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伊雲谷結盟雲動力 引進Google Cloud資源

2022/12/8 11:25
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（中央社記者吳家豪台北8日電）數位轉型服務商伊雲谷宣布結盟Google Cloud雲端運算服務菁英合作夥伴雲動力資訊，結合伊雲谷在地雲端託管經驗及雲動力技術團隊，協助企業數位轉型、強化數位韌性。

伊雲谷今天發布新聞稿指出，雲動力提供Google相關雲端產品銷售及技術服務，與伊雲谷深化結盟，可滿足台灣市場快速成長的雲端需求，讓客戶更完整獲取公有雲產品及資源。

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伊雲谷雲端事業單位總經理林儀表示，疫情後供應鏈韌性需求崛起，企業加速擁抱上雲轉型，藉由結盟雲動力及Google Cloud全球資源，將有助於伊雲谷擴大雲端版圖。

雲動力創辦人暨執行長莊志仁說，雲動力協助企業更精準並自動化導入雲端技術，伊雲谷除雲端託管服務外，在SaaS（軟體及服務）及PaaS（平台即服務）產品領域有完整產品及技術團隊，雙方合作將推動台灣雲端發展進程。（編輯：趙蔚蘭）1111208

#伊雲谷
#雲動力
#林儀
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