台灣美光助石門水庫清淤 經長：極佳公私合作模式

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（中央社記者曾智怡台北8日電）台灣美光將協助石門水庫清淤工作，促進水庫「回春」。經濟部長王美花表示，這是極佳的公私合作模式，美光捐贈也代表在台灣持續投資決心，經濟部將持續盡力解決其投資問題。

經濟部水利署與台灣美光晶圓科技公司今天舉行「公私協力‧水庫回春」捐贈典禮，在王美花見證下，由水利署署長賴建信和台灣美光董事長盧東暉共同簽署協議。

水利署表示，歷經百年大旱後，隨即盤點因應氣候變遷的水資源調適對策，並推動「水資源經理基本計畫」，以強化流域整體經營管理、「打造西部廊道供水管網」及「強化科技造水」3大主軸，提升供水能力及韌性。

其中「流域整體經營管理」包含集水區水土保持及造林、增設人工湖、伏流水、在地滯洪、擴大水庫清淤等關鍵工作。

水利署指出，石門水庫淤積嚴重，水利署透過清淤及運用今年9月啟用的阿姆坪防淤隧道，強化防淤及排洪能力，多方並進延長水庫壽命，這是未來水資源經營管理工作的重要方向。

台灣美光表示，在半導體產業中，水是不可缺少的重要資源，除致力投入廠區水回收，更積極參與當地水資源復育（Water Restoration）活動；石門水庫是美光桃園廠的主要水源，基於飲水思源，台灣美光主動協助石門水庫辦理清淤工作，展現永續經營、回饋在地環境及社區的決心。

王美花致詞特別感謝美光，她說，美光是今年在台灣最大外資投資者，且持續加碼投資，明年將導入相關技術，在台灣生產美光最先進記憶體，證明台灣半導體生態系優良，無論是供應鏈、人才、技術等，均讓美光得以在台灣生長且繼續茁壯。

王美花表示，美光來捐贈也代表會在台灣持續投資，對於美光在台灣各項投資議題，經濟部會持續盡力幫忙解決與服務。

王美花會後接受媒體訪問表示，美光等高科技公司都極為重視ESG及節能減碳，尤其是半導體產業耗水量相當龐大，因此思考如何回饋台灣，進而與水利署合作，一同協助石門水庫的清淤工作，是極佳的公私合作模式。（編輯：張良知）1111208