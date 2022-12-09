環泥11月營收年增6.68% 麻豆新廠估明年首季投產

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（中央社記者賴言曦台北9日電）環球水泥公告11月營收新台幣6.31億元、年增6.68%；執行副總經理侯智元表示，麻豆新廠瞄準南科建廠及周邊建案需求，預計明年首季投產，料將挹注營收。

環泥專攻中南部水泥、預拌混凝土市場，今年前11月營收累計63.30億元、年增14.91%。侯智元表示，麻豆新廠瞄準南部科學園區科技業建廠及周邊建案需求，預計明年第1季營運，未來將持續向北布局。

環泥預估，麻豆新廠初期月產量為1萬至1.2萬立方米，中期目標每月產量突破1.5萬立方米。

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環泥近年布局建材業務，從日本Nichiha建材公司引進外牆板及屋頂板等建材。侯智元表示，透過引進預鑄、組裝式的建材，不僅可因應台灣建築業缺工等問題，這類高品質建材也頗受豪宅、高級別墅等建案青睞。

此外，環泥積極發展石膏板回收料技術，侯智元表示，環泥除利用火力發電衍生原料製作石膏板外，近期也積極發展廢料回收再製，目前利用廢料回收製作的石膏板占整體生產比例約1至2成，未來將逐步拉高比重。（編輯：楊凱翔）1111209