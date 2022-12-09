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席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
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面板需求未回升 友達及群創11月營收皆年減約4成

2022/12/9 16:45
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（中央社記者潘智義台北9日電）面板需求未有效回升，友達光電今天公布11月合併營收新台幣174.8億元，月增1.7%，年減43.4%；群創光電自結11月合併營收162億元，月增3.6%，年減39.1%。

友達發布新聞稿，11月面板總出貨面積150.3萬平方公尺，較10月增加17.3%。

群創光電統計，11月大尺寸面板合併出貨量共計917萬片，較10月增加4.6%；中小尺寸面板合併出貨量共計1975萬片，相比10月減少9.8%。

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研調機構群智諮詢認為，從需求面來看，雖然大多數品牌庫存已恢復健康，但主力品牌對市場缺乏信心，第4季面板需求仍疲軟，第4季顯示器面板採購規模預計將較去年同期下滑7%，但整體市場已逐漸呈現結構性穩定。

群智諮詢指出，小世代面板產線降低產能稼動率，力道持續加大，大世代面板產線產能保持穩定，當前供需關係已逐漸穩定，面板價格降幅持續收窄。（編輯：楊蘭軒）1111209

#群智
#友達
#群創光電
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