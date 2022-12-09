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股匯齊反彈 新台幣終止連3貶收30.622元

2022/12/9 18:00（12/9 18:07 更新）
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新台幣匯率終止連3貶，9日收盤收30.622元，升值6.3分。（中央社檔案照片）
新台幣匯率終止連3貶，9日收盤收30.622元，升值6.3分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北9日電）股匯市今天同步反彈，台股站回14700點，新台幣匯率也終止連3貶，今天收盤收30.622元，升值6.3分，台北及元太外匯市場總成交金額12.51億美元。

美國科技股8日反彈，激勵台股今天開高走強，台積電勁揚、太陽能族群大漲，台股重返14700點之上，站回月線約14659點，終場上漲152.39點，收在14705.43點。

外匯交易員指出，美元指數回落至104，激勵亞幣走升，新台幣在台股回神及亞幣走揚帶動之下，擺脫前幾日疲態，以30.650元開盤後，最高升抵30.585元，盤中一度重返30.5元價位；不過交投不算熱絡，市場觀望氣氛略顯濃厚。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值1.7分或0.06%，週線翻貶。

外匯交易員表示，市場關注接下來的美國通膨關鍵數據以及美國聯準會（Fed）利率決策，局勢明朗之前，市場料將保守以對，短線新台幣延續區間整理格局。（編輯：楊蘭軒）1111209

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