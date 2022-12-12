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華碩胡書賓：明年首季顯卡市況有望回穩

2022/12/12 17:17
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（中央社記者江明晏台北12日電）PC品牌大廠華碩共同執行長胡書賓今天表示，新一代產品推陳出新下，明年首季是顯卡市況觀察期，回穩應可預期；而PC、板卡第4季季節性銷售旺季仍在，但因基期高，較去年同期雙位數衰退。

胡書賓今天出席台北市電腦公會第17屆第1次會員代表大會，會後接受媒體訪問；針對CPU及GPU漲價狀況，他表示，「每年都在發生」，每個世代產品推出多少都會漲價，因為現在新世代產品都用半導體更新的製程，華碩價格上也會適度反映，在效能提升下，認為消費端可接受漲價。

至於顯卡市況是否已經開始回溫、谷底反彈？胡書賓回應，明年第1季產品線會更完整，各家業者一定會加速清理舊產品庫存，不然新一代產品無法銜接上去，所以明年首季是觀察期，顯卡市況回穩應該是可以預期的，但當然還是要看每家板卡廠庫存水準。

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針對今年底旺季拉貨狀況，胡書賓表示，今年第4季PC、板卡都有受到季節性拉貨效應，只不過相對去年第4季表現還是衰退，主要是去年基期較高，預估有兩位數的年衰退幅度；然而今年還是可以見到傳統銷售黃金檔期如雙十一、黑色星期五、網購星期一等高峰潮，只是峰點不比去年高。

他進一步說，目前仍認為PC產業去化庫存的盤整期還需要幾個季度，延續先前法說會的說法，至少到明年第2季都將受影響。（編輯：楊凱翔）1111212

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胡書賓
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