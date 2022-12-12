洋基、信紘科11月營收 同期新高

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（中央社記者張建中新竹12日電）無塵室廠洋基及高科技廠務系統廠信紘科11月營收分別達新台幣12.77億及2.02億元，創同期新高。

洋基自結11月營收12.77億元，月增7.87%，年增50.43%；累計前11月營收125.49億元，已超越去年度總營收106.5億元，年增34.65%。

洋基表示，半導體、印刷電路板及光電業者持續推進先進製程與建廠計畫，是推升營運成長主要動能；累計前11月半導體業營收比重54.56%，印刷電路板業占27.65%，光電業占1.82%。

洋基接單依然暢旺，第4季新承接的半導體晶圓廠無塵室機電工程合約達35億元，目前累計在手訂單金額高達199億元。

洋基指出，依過去接單與施工經驗來看，大部分的在手訂單將於12個月至18個月內會完成施工及認列業績，預期至2024年營運可望維持穩健成長。

信紘科自結11月營收2.02億元，較10月減少8.17%，不過較去年同期增加26.05%；累計前11月營收23.01億元，年增45.25%。

信紘科表示，單月營收可能隨著客戶擴廠增產速度而出現波動，不過目前在手訂單維持在高水位，預期未來隨著訂單逐步認列，挹注業績，第4季營運展望審慎樂觀。