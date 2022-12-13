美衰退疑慮增溫 法人：市場波動恐持續升高

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）市場聚焦即將公布的美國通膨數據與聯準會動向，在投資人觀望下，台股交易量明顯萎縮。法人表示，美國經濟衰退疑慮增溫，雖然股市已陸續反應，但隨著企業利潤率的壓力變得更加明顯，預期未來一段時間，市場波動性可能會繼續升高。

台股離封關還有一個月，回顧過去一年台股一度攀上18619高點，而後隨著全球最大經濟體美國為控制通膨增速，祭出強力升息導致股、債雙跌，台股亦無法倖免，大盤今年以來最大跌幅達3成，至11月終迎來轉機，聯準會釋出放緩升息訊息，加上股神巴菲特公布買進台積電ADR，台股一度收復失土挑戰萬五。

展望2023年全球局勢，施羅德投資全球股票投資長泰德（Alex Tedder）表示，許多國家目前的通膨率仍然很高或正在上升。但「核心通膨」似乎已經出現減緩，預期薪資成長應該也會趨緩。儘管市場擔憂，但他認為並不會回到1970年代的停滯性通膨環境。

他指出，經濟持續減緩似乎不可避免，但對深度衰退的擔憂可能被證明是沒有根據的。無論是否發生經濟衰退，預期企業獲利都不得不下滑。目前市場的詭異情況就是，雖然股價已經出現崩跌，但到目前為止，企業獲利大多仍是非常強勁，關鍵原因則在於定價能力。

鑒於上述情況，施羅德預期，企業獲利谷底可能落在2023年的第3季。但股票市場總是向前看並提前反應，通常會在獲利衰退落底的前6至9個月提前反應。但需要注意的是，隨著企業利潤率的壓力變得更加明顯，在未來的一段時間內，市場的波動性可能會繼續升高。

台股部分，PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜認為，雖然明年全球經濟仍充滿不確定因素，不過看好台股已離開底部區，且因為美國經濟衰退疑慮增溫，預料指數短期將在月線附近震盪，加上外資將放聖誕節假期，在缺少外資回補大型股的力道之下，預料至年底前將以中小型股較有表現空間。（編輯：趙蔚蘭）1111213