台股震盪失守14600點 鋼鐵、生技擁題材逆勢上漲

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（中央社記者賴言曦台北13日電）美國11月消費者物價指數（CPI）即將揭曉，市場陷入觀望，台股今天開高走低，終場失守14600點。盤面上，電子族群表現不振，生技、鋼鐵類股在題材面加持下聚集人氣。

美股12日皆紅，帶動台股今天上漲開出，但缺乏買氣支撐，終場失守14600點整數關卡，收在14522.96點，下跌89.63點，跌幅0.61%，成交值新台幣1885.89億元。

盤面上，台積電、聯發科等電子權值股震盪整理，終場台積電收在471.5元、跌3.5元、跌幅0.74%；聯發科下跌3元、收在709元、跌幅0.42%。面板雙虎友達、群創籠罩庫存去化壓力，今天表現持續疲軟。

巨大12日發生集團要求供應商展延票期，業者坦言需求下滑、庫存大幅提升，自行車族群今天股價應聲落鏈，包含自行車雙雄巨大、美利達，以及供應鏈中的利奇、桂盟等個股，終場跌幅皆超過5%。

生技股今天備受資金青睞，類股終場上漲1.18%。其中，由於全球逐步解封，患病人口上升，帶動抗生素需求，帶動相關個股如中化、生達、南光攻上漲停。

今天重聚人氣的還有鋼鐵族群，終場上揚1.94%，主要是中國指標鋼廠之一的寶鋼昨天開出明年1月盤價，包含熱軋等產品皆調漲，為先前低迷的鋼市帶來反轉曙光。其他今天受到買氣青睞的族群，還有航運、電器電纜、造紙等類股。（編輯：張均懋）1111213