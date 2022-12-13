元太全彩電子紙量產 客戶產品2023年上市

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（中央社記者潘智義台北13日電）全球電子紙領導廠商元太科技今天宣布，全彩電子紙技術E Ink Gallery 3已進入量產，客戶產品也將在2023年上市。

元太發布新聞稿指出，包括Bigme大我、BOOX文石、iFlyTek科大訊飛、iReader掌閱、PocketBook、Readmoo讀墨電子書及AOC等品牌客戶，將自2023年起陸續推出E Ink Gallery 3全彩電子紙產品上市。

元太科技董事長李政昊表示，Ink Gallery 3全彩電子紙將會開啟數位閱讀的新篇章，除了在永續時代，帶來低碳的閱讀選擇，也提供更優質的全彩電子書閱讀體驗，相信黑白電子書閱讀器的使用者將會因此考慮換機至全彩電子書閱讀器，享受進階的彩色閱讀體驗。

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元太科技說明，每年銷售上千萬片黑白電子紙閱讀器的電子紙顯示螢幕，過去多年來一直致力開發彩色電子紙，並應用於電子紙閱讀器中。此次發布的E Ink Gallery 3全彩電子紙量產，代表多家品牌客戶同時採用E Ink旗艦彩色電子紙的閱讀器產品即將上市。

元太表示，E Ink Gallery 3全彩電子紙應用在電子紙閱讀器及電子紙筆記本，除仍保有超省電特性，可應用在教育領域呈現教科書課本及物聯網裝置。（編輯：張良知）1111213