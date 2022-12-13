更多編輯台推薦新聞：
世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決
運動

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解
文化

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解

林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞
娛樂

林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄
運動

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
NCC公布大規模量測 基地台電磁波比微波爐安全
首頁 / 產經

機械公會：今年產值看增10% 明年第2季迎春燕

2022/12/13 16:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北13日電）自行車大廠巨大要求供應商展延票期，台灣機械工業同業公會理事長魏燦文今天表示，看到負面消息很吃驚。他說，機械業短暫遇到問題，相信最終會克服困難，今年產值仍可望成長10%，明年第2季將迎接春燕到來。

受低價車款需求下滑，一般車款庫存大幅上升影響，巨大面臨客戶要求展延票期到120天，因而向供應商要求從今年12月到明年3月出貨到巨大的製造商貨款，以現行的票期制度展延45天。

魏燦文今天出席經濟部舉辦智慧機械雲創新跨域服務成果論壇，他說，看到負面消息很吃驚，對於應該不會發生的現象，媒體卻大肆渲染，覺得不應該。

魏燦文表示，一個企業經營幾十年，一個壞消息打擊社會安定力量，「這樣不好」。他今天接獲工業局的關心電話，了解機械業是否有企業遭銀行收回融資的情況。

他說，當很多人唱衰台灣的時候，機械業頂著大風大浪，不斷創造藍天。今年從9月開始，機械業產值開始有些衰退，不過，累計前11月產值還是維持成長，預期今年總產值可望達新台幣1.45兆元，將成長10%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

魏燦文表示，機械業智慧製造大聯盟3年前結合電電公會及軟體協會一起思考機械業未來的路，符合ESG（環境、社會、公司治理）、保護地球精神，製造節能減碳設備供應全球廠商，為地球環境及整個台灣技術進步打拚。

魏燦文說，機械業雖然短暫遇到問題，相信最終會克服困難；將秉持幾十年來的韌性，不斷研發投入，預期明年第2季可望迎接春燕到來。（編輯：楊蘭軒）1111213

#魏燦文
#春燕
#經濟部
魏燦文
為台商喊話 機械公會籲中國地方政府能給疫情協助 機械公會估景氣明年第2季恢復 全年出口、產值拚持平
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族