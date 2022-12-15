南科三期通過審議 延續高科技產業動能

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市政府今天表示，內政部已公布南科三期園區確定落腳台南新市，都市計畫也通過審議，可望延續南部科學園區高科技產業動能。

台南市政府今天發布新聞稿指出，南科三期選址鄰近國道8號與北外環快速道路等建設，交通區位優越，內政部昨天已公布都市計畫通過審議，聯電董事會也通過資本預算案，將以自有資金投資南科晶圓12A廠P6廠區。

南市府表示，目前南科一期、二期建廠用地出租率逾99%，趨近飽和；南茂科技7月則宣布加碼新台幣125億元投資台南封裝廠，美商科林研發11月14日宣布在台南設立最新辦公室，日本東京威力科創（TEL）營運中心11月25日也在台南動土。

南科管理局公布南科今年前8個月產值達8923.3億元，成長率逾31.8%，總就業人口超過8萬人，創下歷年新高，顯見擴張園區基地延續成長動能的需要性。

南市府都市發展局表示，南科三期今年8月通過環評，如今進入公展階段，預定2023年完成都市計畫報部核定及發布實施。

南科三期計畫總面積84.5公頃，其中38.9公頃可供設廠，預定建立半導體、智慧機械、精準健康與產業創新等四大聚落，未來產值可達392億元，創造約4900個就業機會，且串聯新市產業園區與麻豆工業區等衛星產業地帶，形成磁吸效應，吸引半導體產業上下游進駐。（編輯：黃世雅）1111215